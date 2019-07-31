Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

На думку Філарета, парафіян УПЦ КП "фактично силою змушують належати до іншої конфесії – Православної церкви України".

"Прошу вас силою міжнародного авторитету допомогти не допустити незаконну ліквідацію нашої церкви Міністерством культури України", – йдеться у зверненні Філарета до координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена, яке датоване 30 липня.

У зверненні до Зеленського патріарх заявляє про "рейдерську атаку на майно УПЦ Київського патріархату", яку нібито очолює предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Крім того, він розповів про процес ліквідації УПЦ КП та попросив у президента "безпосереднього втручання і припинення цього беззаконня".

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

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