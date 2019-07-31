Мінкульт просить міжнародні організації відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Криму

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інститутів у сфері прав і свобод людини щодо фіксації цього злочину і просить дати належну правову оцінку вчиненому порушенню прав релігійної організації", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) у Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

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