За напад і розгром в "Укрінформі" винуватцям загрожує до чотирьох років в'язниці, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та очевидців інциденту.

Двох правопорушників доставили до управління поліції, де вони надали пояснення. Також працівники карного розшуку вилучили записи з камер відеоспостереження.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Пресофіцер Шевченківського відділення поліції міста Анна Зубрєва уточнила в коментарі "Укрінформу", що справу було перекваліфіковано зі статті про заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження (стаття 125 КК) на "хуліганство". Раніше вона повідомляла агентству про внесення до ЄРДР відомостей про заподіяння тілесних ушкоджень, стаття 125 КК, за побиття охоронця.

Нагадаємо, вчора невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". Унаслідок атаки на "Укрінформ" постраждали троє співробітників агентства.

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