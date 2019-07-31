Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
31.07.19 23:28

"Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" віддали більшу частину витрачених на виборчу кампанію грошей за рекламу на ТБ, - "ЧЕСНО"

Громадський рух "ЧЕСНО" проаналізував опубліковані на сайті ЦВК фінансові звіти трьох партій. Більшу частину коштів усі три політсили витратили на рекламу на телебаченні.

"Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" віддали більшу частину витрачених на виборчу кампанію грошей за рекламу на ТБ, - "ЧЕСНО"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт "ЧЕСНО".

Партія "Слуга народу" зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн гривень. "Європейська Солідарність" офіційно витратила на вибори 99,5 млн гривень, а "Батьківщина" - 87,2 млн.

81% зібраних коштів - понад 93 млн - "Слуга народу" витратила на рекламу на ТБ. З них 43,2 млн заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський, повідомили в "ЧЕСНО".

"Європейська Солідарність" віддала за телерекламу 64,14 млн гривень - це 64% усіх витрачених на кампанію грошей. Найбільше отримали телеканали ТРК "Україна" та "1+1" - понад 14 млн кожен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки на проїзд - 200 тис. грн: У скільки "Слузі народу" обійдеться тренінг у Трускавці

"Батьківщина" вклала в рекламу на телебаченні 86% зібраних на вибори коштів - близько 75 млн гривень. З них 99% віддали телеканалам із чотирьох медіагруп: "1+1 Media", "Україна", "Інтер" та StarLightMedia. На "1+1" виділили 20,5 млн, на "Інтер" - 18,1 млн, на ТРК "Україна" - майже 18 млн. Телеканалам ICTV, "СТБ" та "Новий" сумарно дісталося 17,7 млн.

Водночас, запевняють у "ЧЕСНО", політсили не завжди повною мірою відображали у фінансових звітах свої витрати на виборчу кампанію.

Так, за даними Бібліотеки реклами Facebook, тільки з офіційної сторінки "Слуги народу" від початку червня витратили понад 57 000 доларів. У гривнях це майже 1,5 млн. Але у своєму фінансовому звіті партія показала, що витратила на рекламу в соцмережі втричі менше - пів мільйона гривень.

Також читайте: З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-"клонів" і порушників. ІНФОГРАФІКА

"Європейська Солідарність", за даними "ЧЕСНО", не внесла до фінзвіту згадку про концерти на підтримку партії в регіонах. У звіті зазначено, що компанія "Мистецька агенція "Арт Велес" отримала від політсили 1,24 млн гривень за "послуги з організації та проведення заходу". Один концерт групи Kozak System, що виступала серед інших на підтримку "ЄС", коштує 130 тисяч гривень, з'ясували в "ЧЕСНО". Таким чином, на цю суму можна було організувати щонайбільше 10 таких виступів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100