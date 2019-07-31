Мінкульт закликав припинити втручання в процес ліквідації УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства культури України, яку 31 липня опубліковано на сайті відомства.

Так міністерство відреагувало на звернення почесного патріарха ПЦУ Філарета від 30 липня, який звернувся до Міністерства юстиції з проханням зупинити процедуру позбавлення права юридичної особи Київської патріархії УПЦ КП на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної ПЦУ. "Просимо Міністерство юстиції продовжити існуючу реєстрацію УПЦ Київського патріархату і Київської патріархії УПЦ Київського патріархату як юридичної особи", - написав Філарет.

У Мінкульті нагадали, що Синод Православної церкви України 27 липня 2019 року ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)".

Право ухвалювати такі рішення перейшло до ПЦУ після Об'єднавчого собору 2018 року, оскільки релігійне об'єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до ПЦУ.

"Усі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ), які отримали всі повноваження й юридичні підстави для ухвалення відповідних рішень стосовно майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП", - заявили в Міністерстві культури.

У заяві також наголошується, що втручання будь-яких органів, посадових осіб, громадян, юридичних осіб і громадських формувань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

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