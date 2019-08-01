До закладів профосвіти подали заяви понад 48,5 тис. абітурієнтів, кампанія закінчиться у вересні, - МОН. ІНФОГРАФІКА

Про це розповіла голова директорату професійної освіти МОН Ірина Шумик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Зараз, коли вступна кампанія у виші добігає кінця, прийом документів до профтехів переходить до активної фази. Адже тут, по-перше, більше місць для навчання за кошти регіонального або державного замовлення. По-друге, у закладах профосвіти можна отримати затребувану на ринку праці професію за відносно короткий термін. Ми бачимо, що це починають розуміти дедалі більше вступників. Тим паче, за бажання після профтеху випускники можуть продовжити навчання у виші, вже маючи фах та заробляючи кошти", - зазначила Ірина Шумік.

Загалом цього року було виділено 123 тис 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць - це регіональне замовлення, 14 066 - держзамовлення, зокрема 7 287 - за професіями загальнодержавного значення.

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У топ-5 областей, які отримали найбільшу кількість заяв на навчання за кошти регіонального замовлення, увійшли Львівська (3570 учнів, 36% від загальної кількості замовлення); Дніпропетровська (3248 учнів, 36%); Одеська (2407 учнів, 44%); Харківська (2392 учня, 42%); Запорізька (2389 учнів, 46%).

Топ-5 областей, які отримали найбільшу кількість заяв на навчання за кошти держзамовлення для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення (МОН): Донецька (625 учнів, 63% від загальної кількості замовлення); Дніпропетровська (588 учнів, 43%); Запорізька (550 учнів, 71%); Полтавська (481 учень, 39%); Львівська (380 учнів, 32%).

Остаточні результати вступної кампанії будуть в кінці вересня, а зазначені дані зібрані за оперативною інформацією з регіонів.

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