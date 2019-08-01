Від сьогодні, крім поліції, вулиці патрулюватиме Нацгвардія

Відповідне доручення про залучення сил і засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни в кінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений.

За словами командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

"Ми постійно обмінюємося досвідом із аналогічними структурами провідних європейських держав і намагаємося відповідати міжнародним стандартам та нормам у підтримці публічної безпеки. Модель самостійного патрулювання військових дуже поширена в аналогічних структурах Європи, зокрема й у тих, що входять до Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP. Нацгвардія України є повноправним членом цієї організації ще з 2017 року", - зазначив генерал-лейтенант Микола Балан.

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Під час патрулювання гвардійці екіпіруватимуться та озброюватимуться відповідно до Закону України "Про Національну гвардію України" - а саме спецзасобами та штатною зброєю. Також, військові матимуть при собі планшетні пристрої, підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України". Це дасть змогу в режимі "он-лайн" слідкувати за оперативною обстановкою в районі виконання завдань.

Відтепер планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України" військовослужбовці Нацгвардії України під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України "Про Національну поліцію".