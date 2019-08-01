У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

"Обов'язково (говоритиму в Раді українською. - Ред.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською. А деякі наші колеги розмовляють і сімома мовами. Говорити виключно однією мовою буде неправильно, неефективно і некоректно", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то використовуватиму українську мову, тому що це вимога закону", - зазначив він.

Раніше Разумков заявив, що буде публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу та анексія Криму - щоб ні у кого не виникло бажання захищати його від "утисків".

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