Реформа кримінальної поліції почнеться з чотирьох областей, - Князєв

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій НПУ.

"Наразі обрано чотири регіони – Закарпатська, Львівська, Херсонська та Черкаська області. Керівники територіальних підрозділів повинні зрозуміти, що це перший крок реформування блоку кримінальної поліції, який потім буде спрямований на всі інші служби. Ці підрозділи не є експериментальними. Вони є першими, які будуть реформовані", - сказав Князєв.

Він додав, що новоутворені потужні підрозділи працюватимуть над оперативними реалізаціями міжнародних масштабів. Відтак, враховуючи різні аспекти, були обрані саме ці області держави.

Начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко висловив подяку американським партнерам за участь у реформуванні відомства, а також за готовність надати підтримку в реформуванні територіальних підрозділів.

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Зі свого боку керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмз підкреслила правильно вибрані пріоритети під час реформування підрозділів з протидії наркозлочинності.

"Ми дуже задоволені тим, як йде спільна робота з Департаментом. Результат цієї співпраці дуже значний. Відтак до цього успіху ми хочемо залучити регіони. Ми будемо підтримувати вас не тільки в процесі відбору персоналу, але і в процесі їхньої професійної підготовки та забезпеченні підрозділів необхідними засобами",- зазначила Холмз.

Зокрема, радник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, спеціальний агент DEA Роберт Нортон братиме активну участь у співбесіді керівників і звичайних працівників цих підрозділів