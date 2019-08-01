Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада

Відповідне рішення затвердив виконком Дніпровського міської ради 26 липня, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі прибуток комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" від продажу квитків і проїзних становить близько 14 млн грн на місяць. При цьому електроенергія виходить – 12 млн грн на місяць. Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тож, аби покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - зазначив Ігор Маковцев під час прямої телефонної лінії.

"Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тому, щоб покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - розповів Маковце.

Також він додав, що 1 і 2 серпня дніпряни ще зможуть придбати проїзні за старою ціною.

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Сьогодні проїзд в електротранспорті Дніпра становить 4 гривні.