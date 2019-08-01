Ткаченко припустив, що може очолити КМДА: "Спочатку не планував, але ситуація сприяє"

Про це він повідомив НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.

Ткаченко також припустив, що буде балотуватися на виборах Київради.

"Питання не в тому, хочу я балотуватися чи не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей. Я не відкидаю такого варіанту", - сказав він.

Водночас, на думку Ткаченко, життя киян могло б поліпшити позбавлення "від сірих, корупційних схем і смотрящих".

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"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар і Максим Микитась", — сказав він.

Напередодні глава Офісу Президента Андрій Богдан направив Кабміну лист з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він буде ініціювати дострокові вибори мера.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.

У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.