Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".

"30 липня 2019 року на прес-конференції Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - заявив Кличко.

"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також - з'ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - додав глава КМДА.

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Кличко також зазначив, що наслідком подібних заяв має бути не тільки оприлюднення їх на пресконференціях.

"Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду", - підсумував мер.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.





