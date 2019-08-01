КПВВ "Гнутове" відновив роботу після пожежі

Про це повідомило Донецько-Луганське регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно і працюють у штатному режимі", - зазначили прикордонники.

Крім того, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово непідконтрольну Україні територію пройшов гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного хреста. В цілому оформлений вантаж вагою 104,69 тонни.

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Нагадаємо, 31 липня штаб ООС тимчасово припинив роботу пункту пропуску "Гнутове" через горіння сухої трави і детонацію мін.