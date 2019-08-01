Готуємося створити Службу фінансових розслідувань, - Верланов розповів про тему нічної зустрічі в Офісі Зеленського

Як повідомив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", про це йшлося в ході його зустрічі з главою РНБО Олександром Данилюком, заступником голови Офісу президента Русланом Рябошапкою і главою митної служби Максимом Нефьодовим у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ми пройшлися щодо матеріалів, наших напрацювань, щодо основного бачення... Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Верховної Ради, щоб це був один із перших внесених законів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті", - сказав Верланов.

За його словами, згідно з обговорюваною концепцією ДПС службу буде демілітаризовано.

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"Механізм реорганізації податкової міліції в новий орган ми ще обговоримо, щоб не було правового вакууму, щоб не повторилася ситуація 2017 року, коли податкова міліція кілька місяців вимушено не працювала", - зазначив Сергій Верланов.

Як повідомлялося, протягом кількох років в Україні триває дискусія щодо створення окремого правоохоронного органу, що відповідатиме за економічні злочини. В парламенті було зареєстровано п'ять законопроектів про створення такого органу, серед них - розроблений Мінфіном і поданий урядом проект закону про СФР і законопроект про Національне бюро фінансової безпеки, який підтримував екс-президент Петро Порошенко. Однак жоден із них не дійшов до розгляду в першому читанні.