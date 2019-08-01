Безпілотник спостерігачів на Донбасі намагалися заглушити п'ять разів, - ОБСЄ

Про це повідомляється в звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

"У п'яти випадках БПЛА СММ малого радіусу дії піддавався радіоперешкодам сигналу, за оцінкою, імовірно внаслідок глушіння: один раз при виконанні польотів над районами біля н.п. Гнутове (підконтрольний уряду, 20 км на північний схід від Маріуполя), двічі над н.п. Федорівка (підконтрольний уряду, 32 км на північний схід від Маріуполя) і двічі над н. п. Новоселівка Друга (підконтрольний уряду, 36 км на північний схід від Маріуполя)", - йдеться в звіті.

У місії зазначили, що глушіння сигналу могло здійснюватися з будь-якого району в радіусі декількох кілометрів від місця розташування апарату.

Разом з тим, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували за минулу добу вісім вибухів у Донецькій області та 26 - в Луганській.

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"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, вісім вибухів проти 23 відповідно)", - йдеться в звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) і на північний схід від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька).

"У Луганській області СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню, в тому числі 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного порушення)", - повідомили в місії. Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від н. п. Дмитрівка (підконтрольний уряду, 43 км на північ від Луганська). За оцінкою спостерігачів, вони були пов'язані з "проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна уряду, 69 км на захід від Луганська).