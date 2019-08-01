Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Народний депутат України складає присягу народу України. Не лідеру партії чи голові фракції. Не дозволяйте маніпулювати вами щодо цього. Будьте суб’єктом, а не об’єктом.

▪ Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу.

▪ Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому.

Їздіть в лікарні, школи, університети, підприємства і говоріть з кінцевими бенефіціарами змін. Обов’язково завжди робіть факт-чекінґ.

▪ Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ.

▪ Визнавайте помилки. Усі помиляються. Це нормально і професійно визнавати, якщо були не праві. Також відверто кажіть про помилки своїм колегам. Чесність щодо помилок всередині команди — обов’язкова складова ефективної роботи.

▪ Пройдіть курси аргументації та дебатів. Озбройтесь інструментами переконання людей, а не інструментами "домовленостей" чи бартеру. Переконання значно ефективніше у довгостроковій перспективі.

▪ У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми — найбільш імовірно, що воно неправильне.

▪ Підтримуйте державні інституції. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони.

▪ Тренуйтеся чути. Це заощаджує дуже багато часу і енергії. Намагайтеся частіше бути в ролі того хто слухає, а не того, хто говорить.

▪ Будьте партнером і підсиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які обов’язково будуть виникати.

"Коли люди навколо скаржаться і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, вчора Уляна Супрун дала першу частину порад народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

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