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01.08.19 10:51

Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала другу порцію порад щодо здоров'я новоспеченим народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

▪ Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. 

▪ Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому. 

▪ Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ. 

▪ Визнавайте помилки. Усі помиляються. Це нормально і професійно визнавати, якщо були не праві. Також відверто кажіть про помилки своїм колегам. Чесність щодо помилок всередині команди — обов’язкова складова ефективної роботи.

▪ Пройдіть курси аргументації та дебатів. Озбройтесь інструментами переконання людей, а не інструментами "домовленостей" чи бартеру. Переконання значно ефективніше у довгостроковій перспективі.

▪ У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми — найбільш імовірно, що воно неправильне.

▪ Підтримуйте державні інституції. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони.

▪ Тренуйтеся чути. Це заощаджує дуже багато часу і енергії. Намагайтеся частіше бути в ролі того хто слухає, а не того, хто говорить.

▪ Будьте партнером і підсиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які обов’язково будуть виникати.

"Коли люди навколо скаржаться і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, вчора Уляна Супрун дала першу частину порад народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам

Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам 01
Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам 02

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