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01.08.19 10:28

Під Полтавою горить звалище на площі 2 га

У селі Макухівка на площі 2 га горить полтавське міське звалище. Пожежу ліквідують 10 одиниць техніки ДСНС.

Про це розповів представник ДСНС Віталій Шкаревський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що пожежу ліквідують 10 одиниць техніки ДСНС і понад 40 рятувальників особового складу. Окрім цього, рятувальникам допомагають працівники комунальних підприємств Полтави, зокрема, 3 автомобілі-водовози та 2 трактори. На місці розгорнули пожежно-насосну станцію, яка подавала воду з річки Ворскли.

Під Полтавою горить звалище на площі 2 га 01

У ДСНС не прогнозують час ліквідації пожежі, бо цим роботам заважає висока температура і велика кількість горючих матеріалів. Причина пожежі встановлюється.

Повідомляється, що дим від пожежі на сміттєзвалищі можна побачити і в самій Полтаві.

Станом на 20.00 31 липня частина пожежі було ліквідовано - на площі 0,5 га.

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