Під Полтавою горить звалище на площі 2 га

Про це розповів представник ДСНС Віталій Шкаревський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що пожежу ліквідують 10 одиниць техніки ДСНС і понад 40 рятувальників особового складу. Окрім цього, рятувальникам допомагають працівники комунальних підприємств Полтави, зокрема, 3 автомобілі-водовози та 2 трактори. На місці розгорнули пожежно-насосну станцію, яка подавала воду з річки Ворскли.

У ДСНС не прогнозують час ліквідації пожежі, бо цим роботам заважає висока температура і велика кількість горючих матеріалів. Причина пожежі встановлюється.



Повідомляється, що дим від пожежі на сміттєзвалищі можна побачити і в самій Полтаві.

Станом на 20.00 31 липня частина пожежі було ліквідовано - на площі 0,5 га.

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