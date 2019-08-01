9 військових об'єктів у Щасті на Луганщині знеструмлено через борги, на черзі об'єкти в Сватовому і Попасній, - Луганське енергетичне об'єднання

Про це йдеться в повідомленні пресслужби енергокомпанії в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"ТОВ" ЛЕО "змушене відключити від енергопостачання військові формування на території Луганської області, які не платять за спожиту електроенергію ... Уже знеструмлено 9 військових об'єктів в м. Щастя. Чергові відключення чекають формування в м. Сватове, Біловодськ, Білокуракине, Попасна", - заявили в компанії.
За даними пресслужби, військові заборгували за електроенергію понад 6 млн грн.
"Спочатку вони намагалися користуватися електроенергією безобліково та безкоштовно, тепер, коли енергетиками проведені рейдові перевірки, не сплачуються кошти за використане навіть після укладення договорів на постачання!!!" - стверджують у ЛЕО.