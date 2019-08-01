Реформи медицини, освіти і пенсійного забезпечення, - Юрчишин озвучив головні завдання "Голосу" в Раді

Сьомий номер партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що найважливішими завданнями парламенту є речі, які стосуються кожного українця - медична, освітня і пенсійна реформи. Про це Юрчишин розповів в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найважливішими завданнями є:

- продовження і вдосконалення медичної реформи;

- продовження освітньої реформи.

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"Власне підвищення якості української освіти, щоб наші абітурієнти, навчившись у новій українській школі, мали вибір - залишатися вчитися в українських університетах чи їхати за кордон", - сказав він.

- соціальні питання пенсійного забезпечення, перевірка всіх наших соціальних доплат.

Крім того, Юрчишин запевнив, що парламент обов'язково має зняти депутатську недоторканність, але найголовніше у співпраці парламенту з президентом - це поліпшення умов життя для розвитку українців всередині країни.

"Тут в пріоритеті соціальна сфера, економіка, спрощення ведення бізнесу та заохочення інвесторів приходити в країну, дуже важливою є і судова реформа", - відповів він.