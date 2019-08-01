Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Я дуже поважаю вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Підкреслюю, що це було в кожний з років країни. Тільки за Порошенка цього не було. За Порошенка він навіть не балотувався! За Порошенка він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!" - зазначив він.

На коментар журналістки про те, що під час президентства Порошенка кум Путіна зміг почати купувати телеканали, колишній президент заявив, що власник 112 каналу практично не змінився:

"Незалежно від того, він оформлявся на якогось німця, чи на іншу людину, він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін, якщо ви не знали. І раніше рішення приймав Путін. Тому що Янукович приїхав в Москву з каналом на блюдечку".

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Водночас Порошенко підкреслив, що він як міг протидіяв цьому: "Медведчук при мені голову не міг підняти!".

"Зі 112 ми розібралися, що у нас не відбулося зміни власника? Просто подумайте і признайте. NewsOne кому належить? Ви про роль Азарова на NewsOne не чули? Що створений за гроші Азарова? Де зараз Азаров?

Тобто кому належав NewsOne? Азарову. А зараз де-факто кому належить NewsOne? Путіну ... Тобто у нас змінилася власність за Порошенка? Ні, я підкреслюю", - зазначив п'ятий президент України.

Порошенко повідомив, що кілька разів виходив у парламент з пропозицією дати Нацраді з питань теле- і радіомовлення право забирати ліцензії негайно у разі підозри, що канал належить країні-агресору.

"Компромісом була постанова Верховної Ради без будь-яких законних механізмів її реалізувати. Бо не можна запроваджувати санкції проти українських фізичних осіб. Закон забороняє.

А от що зробилося зараз після виборів? Був придбаний канал ЗІК. А кому належав ЗІК? Точно не Януковичу. А кому належав? Пану Петру Димінському. От тут це відбулося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і достатньо серйозний. Кому? Путіну", - сказав він.

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За словами Порошенка, востаннє він бачився із Медведчуком вісім місяців тому під час обговорення питання полонених:

"Перед поїздкою Медведчука в Тристоронню контактну групу. Я стверджую, що предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну. Тому що я телефонних переговорів із Путіним за останній час не вів, і єдине , що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно".

На питання, чому Медведчук не був заарештований після зустрічі з Путіним напередодні виборів, політик сказав:

"У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це є особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Бо для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту. Звичайно, що ми могли би робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це "візьми і заарештуй". І пишаюся цим".