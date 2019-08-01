Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення 52 тисяч робочих місць, - "Укрпромзовнішекспертиза"

Такі висновки дослідження державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" оприлюднив заступник директора цієї установи Сергій Поважнюк під час наради у Державній регуляторній службі, коментуючи питання введення автоматичної системи індексації тарифів, передає Обозреватель.

"На базі задекларованих "Укрзалізницею" основних тарифних ініціатив – а саме індексації, яка відбулася у квітні і склала 14,2%, їхніх планів щодо щоквартальної індексації (автоматичної індексації – Ред.) та ефекту від дерегуляції вагонної складової – збільшення дохідної частини підприємства-монополіста, ми сумарно оцінюємо у майже 17 млрд грн. Це гроші, які повинен буде сплатити бізнес", – зазначив Поважнюк.

Згідно з прогнозами "Укрпромзовнішекспертизи", якщо тарифні ініціативи УЗ будуть реалізовані, різке збільшення вартості вантажоперевезень змусить частину основних клієнтів залізниці переорієнтовуватися на інші види транспорту, де така можливість є. Якщо ж альтернативи залізниці нема, нові тарифи неминуче вдарять по вітчизняній промисловості.

"Через збільшення ціни, через оці додаткові 17 млрд грн обсяги виробництва знизяться на 14 млн тонн. Найбільше постраждає виробництво таких вантажів, як мінбудматеріали (це пісок, щебінь, вапняки), вугілля і залізорудна сировина. Як наслідок, ВВП знизиться на 0,5%, експорт впаде на 1,36%, імпорт – на 0,5%. Найбільше постраждають підприємства добувної і переробної промисловості", – зазначив Поважнюк.

На думку експерта, наслідки ініціатив УЗ напряму торкнуться і пересічних українців.

"Скорочення робочих місць торкнеться 52 тисяч людей. Бюджети через зниження обсягів виробництва і скорочення робочих місць недоотримають 3,9 млрд. грн. Ось ціна цього зростання тарифів. Воно матиме негативний ефект. Тому його потрібно мінімізувати", – наголосив Поважнюк.