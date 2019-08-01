В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Deutsche Welle".

Згідно з повідомленням міністерства економічного розвитку і торгівлі, мита запроваджені майже на всі російські товари. Винятком міністр Степан Кубів тоді назвав лише товари чутливого імпорту, такі як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ і фармацевтичну продукцію.

Однак у липні український уряд своїм рішенням додатково запровадив спеціальні мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом, а також на низку видів скрапленого газу.

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Ці збори також стягуватимуться з 1 серпня і будуть підвищені з 1 жовтня. Зокрема, спецмито на скраплений газ з серпня становитиме 3,75 відсотка й зросте до 4 відсотків з жовтня. Додаткові збори на дизель встановлені на рівні 1,75 відсотка з 1 серпня та 3 відсотки - з жовтня.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, сплачені суми спецмита спрямовуватимуться до спецфонду державного бюджету і використовуватимуться для фінансування заходів імпортозаміщення. Планується, що додаткові надходження від сплати цих спецмит до держбюджету у другому півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 серпня 2019 року ввів спеціальне мито на товари з РФ, які будуть стягуватися незалежно від інших мит, відповідне рішення було ухвалене ще 15 травня.