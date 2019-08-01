Голодування і відмова від ліків: Бекіров написав заяву на випадок його етапування. ДОКУМЕНТ

Копію заяви опублікувала на своїй сторінці в Facebook дочка політв'язня Елеонора Бекірова, передає Цензор.НЕТ.

"233 дні з дня арешту, звелося до жахливого рішенням. Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення кримінальної справи в Красноперекопський районний суд. Транспортування в Красноперекопськ і утримування в ІТТ, і щоденні доставляння до суду рівносильні болісній смерті. Тато з його захворюваннями не витримає цих переїздів і утримувань у ІТТ. Він офіційно заявив, що в разі спроби транспортування в Красноперекопськ, він оголосить голодування", - написала вона.

"Центральний районний суд Сімферополя виніс постанову про направлення моєї кримінальної справи в Красноперекопський районний суд. Транспортування в Красноперекопськ і утримування в ІТТ та щоденні доставляння до суду рівносильні для мене болісній смерті. Я усвідомлюю, що з моїми захворюваннями я не витримаю цих переїздів і утримування в ІТТ. Тому більш безболісною буде голодна смерть в СІЗО№1 Сімферополя. У зв'язку з чим я офіційно заявляю, що, в разі спроби транспортування в Красноперекопськ, я оголошую голодування", - йдеться в заяві Бекірова.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.