Перевага нового бізнес-омбудсмена Свенчицького в тому, що він має досвід роботи в Україні і ментально розуміє нас, - президент Асоціації українського бізнесу в Польщі Романчук

Про це Романчук розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Марчіна Свенчицького знаю особисто вже багато років. Він є професійною і відомою особою в Польщі. Він має досвід роботи як у бізнесі, так і уряді, і був президентом Варшави. Він працював в Україні, тому, я думаю, що він в хорошому сенсі продовжить ту справу, яку почав Шемета (чинний бізнес-омбудсмен, - Ред.)", - зазначив Романчук.

За його словами, новому бізнес-омбудсмену не доведеться придумувати щось нове, оскільки організація бізнес-омбудсмена вже існує.

"Перше, що він має зробити - це ознайомитися з програмою діяльності. Є затверджений план діяльності бізнес-омбудсмена, працює ціла команда, тому, я думаю, йому не треба нічого нового створювати", - розповів президент Асоціації українського бізнесу в Польщі.

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"Але безперечно, що у кожної людини, і тим більше в Марчіна Свенчицького, напевно, є свої ідеї та бачення. І, я думаю, що він запропонує кілька варіантів щодо захисту бізнесу і з того досвіду, який він має", - додав він.

Романчук вважає, що конкурсна комісія могла віддати перевагу Свенчицькому, оскільки він має досвід роботи в Україні і добре розуміє українські процеси.

"Думаю, що перевагою Марчіна було ще те, що він мав досвід роботи в Україні і він більш ментально розуміє і знає, скажімо, українське середовище як політичне, так і ділове", - розповів він.

За словами Романчука, зараз Марчін Свенчицький є чинним депутатом польського Сейму, проте в жовтні в Польщі відбудуться чергові вибори, після яких новий бізнес-омбудсмен зможе приступити до роботи в Україні.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена восени поточного року замість Альгірдаса Шемети.