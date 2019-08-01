"Гадаю, що й Луценко, і Порошенко, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю", - батько Гандзюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Громадському".

"Замовників троє: Мангер, Рищук і Гордєєв. Мангер був членом партії "Батьківщина", а Рищук і Гордєєв — "Блоку Петра Порошенка". Напевно, вони були відповідальні за проведення передвиборчої кампанії на Херсонщині. Я розмовляв з Порошенком і казав, що люди, які мають такі серйозні підозри, повинні піти з політичної арени. Я йому казав, що якщо ці люди підуть, — це додасть йому балів. Але він не послухав мене. Я думаю, що і Луценко, і президент, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю Гандзюк", - заявив батько Гандзюк.

Також Віктор Гандзюк сказав що коли завели справу на Мангера, йому дзвонили і мовчали в трубку. Запрошували на зустрічі, де нібито повинні були дати інформацію погодинно - хто і як організував і здійснив напад на Катерину Гандзюк. Потім з'ясувалося, що це були люди, пов'язані з Мангером.

Також читайте: "Ми продовжуватимемо боротьбу всупереч нашому найдемократичнішому КПК України", - Аброськін пообіцяв знайти і покарати винних у вбивстві Гандзюк та Олешка

"За мною стежили. Зазвичай це було на кладовищі. Я приїздив до Каті, і з’являлась машина. Коли я їхав з кладовища, вона супроводжувала мене, роблячи різні реверанси. Змушувала плестися зі швидкістю 15 кілометрів на годину. Або їхала за мною. Я набирав до 90 км/г, — вона теж. Скидав до 20 км/г — вона теж скидала. Це тривало, поки ми не звернулися із заявою у слідче управління СБУ", - розповів він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.