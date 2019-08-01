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01.08.19 12:55

ЦВК робить усе можливе, щоб підвести підсумки виборів в Раду до 5 серпня, - Сліпачук

Остаточні результати голосування на позачергових виборах у народні депутати України будуть підведені до 5 серпня, після рішення судів за скаргами, заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

ЦВК робить усе можливе, щоб підвести підсумки виборів в Раду до 5 серпня, - Сліпачук

"Ми очікуємо, що результати з розгляду апеляційних скарг завершаться протягом наступних двох-трьох днів, що дасть можливість комісії підбити підсумки голосування, оскільки, як відомо, цей термін, встановлений законодавством ... закінчується 5 серпня. Саме до 5 серпня ЦВК має підбити підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи", - сказала Сліпачук на брифінгу в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що суди розглядають позови в оперативному режимі, й висловила сподівання, що ЦВК підіб’є остаточні підсумки результатів позачергових виборів раніше, ніж 5 серпня.

За її словами, ЦВК, зі свого боку, робить усе можливе, щоб не було зайвих затримок під час підбиття підсумків голосування, з іншого боку - щоб не було жодних сумнівів у встановлених результатах.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися в неділю, 21 липня.

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Відповідно до закону про вибори народних депутатів України ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день від дня голосування (найпізніше 5 серпня). Не пізніше, ніж на п'ятий день (найпізніше 10 серпня) від дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднить ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).

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