Будинки, кафе і землі в Безрадичах: суд двічі відмовив в арешті майна Ющенка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на рішення суду.

Перше рішення виніс 9 липня суддя В'ячеслав Підпалий, друге 25 липня - суддя Віталій Писанець.

24 травня 2019 Ющенку складено письмове повідомлення про підозру у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах за попередньо змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем. 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження. 4 червня колишньому президенту повідомлено про підозру за ч.1 ст.191 КК.

"Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України". Вартість майна оцінюється у 540 млн грн. Але суд не отримав жодних документів на підтвердження цього. Натомість у договорах міни між ТОВ "Медінвесттрейд" і "НАК "Надра України" зазначено вартість 93 млн і 91,7 млн грн. Це унеможливлює для суду перевірку обґрунтованості висунутої підозри", - повідомляють у виданні.

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Слідчий просив арештувати майно Ющенка з метою забезпечення можливої його конфіскації у майбутньому. Але суд не отримав даних, що Ющенко намагається відчужити своє майно.

Крім того, розпорядження президента Ющенка 2007 року не скасоване, а договір між ТОВ "Медінвесттрейд" та "НАК "Надра України" 2007 року незаконним в судовому порядку не визнавався.

Суддя Писанець також вважає, що оскільки після виділення матеріалів йдеться про кримінальне провадження 2019 року, то справа підслідна НАБУ, а порушення правил підслідності тягне за собою визнання доказів недопустимими.

Нагадаємо, що екскерівника Держуправління справами Ігоря Тарасюка звільнили від кримінальної відповідальності за "Межигір’я" у зв’язку із закінченням строків давності.

У рішенні від 9 липня дається список майна Ющенка. Це чотири земельні ділянки на території Старобезрадичівської сільради в Київській області, також половина із 17 ділянок в Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами і ще один житловий будинок.

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

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