Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Нічого, що було зроблено доброго минулими урядами ніхто не збирається скасовувати. Ми не комуністична партія, щоб щось дощенту руйнувати, а потім заново будувати. Ніхто зараз не закриє НСЗУ, ніхто не скасує принцип "гроші ходять за пацієнтом". Щодо вже впровадженої "первинки" я не бачу великих проблем, щоб її згортати. Від оплати за послугу точно йти не будемо", - зазначив Радуцький.

Однак, за його словами, є системні питання, які були або не вивчені, або не зовсім так пораховані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі

"Ми вважаємо, що неможливо порахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи, скільки в країні населення. Тому що якщо нас в 2001 році було 42 млн, то, судячи з постійної інформації уряду, нас вже давно має бути менше. Робити якісь трансформації, не розуміючи, скільки на це потрібно грошей, не маючи більшу частину цих грошей, не можна. за деякими розрахунками, на все, що зараз обіцяно населенню стосовно медреформи, потрібно ще півтора бюджети.

Друге, ми не розуміємо, як можна робити зміни без аудиту матеріально-технічної бази. Це принципове питання, тому що виходячи зі стану цієї бази, потрібно писати національні протоколи лікування", - підкреслив позаштатний радник президента.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.