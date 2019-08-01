"Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я, навпаки, активно виступав за заборону екстрасенсів, народних цілителів. Так, я був там. У 2004 році я потрапив у цунамі, із 800 людей там вижило 80. Природно, тоді було багато передач, я давав багато інтерв'ю. Одну з цих передач знімав канал ТНТ. Але це було ще в тому житті, коли у нас не було конфлікту з Росією. І то, передача ця вийшла в 2013-му, але записувалася набагато раніше. Мені запропонували брати участь, мовляв, екстрасенси не знають, що там було, і цікаво, чи зможуть вони про це розповісти чи ні. І зараз це вже питання до ботів, які все це розкручують. Якби я вважав, що це щось крамольне, то, повірте, YouTube теж чиститься", - зазначив Радуцький.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що засновник мережі приватних клінік "Борис" і новообраний нардеп Михайло Радуцький засвітився в програмі "Битва екстрасенсів" у Росії, яка вийшла на телебаченні в 2013 році.

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Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.