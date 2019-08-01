Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нині іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану", - заявив Кличко.

Він зазначив, що "скляний" пішохідний міст у Києві став інструментом цієї політичної боротьби.

Також він додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".

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"Зараз проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві. До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби. Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проєкт - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня", - сказав Кличко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві: "Є два-три "смотрящих", які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а, відповідно, він не зможе бути ефективним мером