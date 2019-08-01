Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.

"Всі обґрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки", неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин і "Про присвоєння юридичним особам і об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" були подані до Окружного адміністративного суду", – пояснив юрист.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішень Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

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КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. А за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандуючого Української повстанської армії) проголосувала в червні 2017 року.