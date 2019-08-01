Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якби все у нас в житті було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу". Ні Зеленський 73% не взяв би, ні 253 голоси не взяла б "Слуга народу", якби ті професіонали, які були, робили б все добре", - зазначив він, коментуючи новообраний склад парламенту.

Водночас Радуцький зазначив, що наявність вищої освіти не має бути пріоритетом для того, хто націлений на результат і готовий працювати.

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"У 1993 році, коли створювався "Борис", у нас ніколи професор не отримував більше, ніж звичайний лікар. Ми завжди платили за кількість пацієнтів, а не за звання. І тут я повністю підтримую ідею "Слуги народу": якщо людина хоче щось робити, то не факт, що вища освіта має бути на першому місці. У мене теж немає вищої медичної освіти - але мені це не завадило створити і вдало продати найбільшу медичну компанію в країні. І коли мене називають фельдшером, мені це навіть приємно", - розповів позаштатний радник президента.

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