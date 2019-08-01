Чоловіка, який перебував під домашнім арештом, застрелили в Дніпрі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Чоловіка зі слідами крові на обличчі виявила дружина 30 липня близько 23-ї години на балконі четвертого поверху квартири, де проживала сім'я.

Потерпілого доправили до лікарні, де він помер. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка спричинило кульове проникаюче поранення голови. Повідомлення про подію надійшло до поліцію з лікарні. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде призначено та проведено ряд відповідних експертиз.

Зазначається, що стосовно 28-річного потерпілого 10 червня 2019 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 12.06.2019 року Бабушкінським районним судом м. Дніпро йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб до 9 серпня поточного року за місцем його проживання.

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