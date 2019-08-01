Понад 3 млн українців працює за кордоном на постійній основі, - Мінсоцполітики

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За експертними оцінками на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період - від 7 до 9 млн осіб", - розповіли в міністерстві.

Водночас, за даними Державної служби статистики України за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів віком 15-70 років становить 1,3 млн, що на 10,3% більше, ніж за минулий період обстеження (у 2010-2012 роках).

На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють намагання європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.

"Наразі попит мають висококваліфіковані робітники (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також фахівці в галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники тощо", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що станом на 1 липня існувало 1917 компаній, які мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. У 2018 році вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.

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