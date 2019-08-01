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01.08.19 16:55

22 українські наукові проєкти отримають 750 тис. євро від ЄС, - Міносвіти

У програмі Європейського Союзу "Еразмус+" за напрямом "Жан Моне" перемогли 22 українські проєкти. Їхні виконавці отримають фінансування на загальну суму майже 750 тисяч євро.

22 українські наукові проєкти отримають 750 тис. євро від ЄС, - Міносвіти

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

"Це, зокрема, будуть: 15 модулів з економічного розвитку, врядування, регіональної політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів та переселенців, захисту інформації та запобігання корупції; створення 3 кафедр; створення 1 центру досконалості; 1 проєкт з кібербезпеки; 2 проєкти з підтримки асоціацій", - повідомили в пресслужбі МОН.

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Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів та 3 громадських організацій з різних регіонів країни. Роботу над утіленням проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року.

Програма ЄС "Еразмус+" підтримує проєкти співпраці, партнерства та мобільності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

Напрям "Жан Моне" спрямований на розвиток європейських досліджень та євроінтеграційних процесів у світі. Виконавці проєктів за цим напрямом вивчають європейські студії, сприяють їхньому вдосконаленню, напрацьовують курси та освітні програми, присвячені євроінтеграційній темі, повідомили в МОН.

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Загалом цього року за напрямом "Жан Моне" було відібрано 285 проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу.

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