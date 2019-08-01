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01.08.19 17:22

Зеленський і Прем'єр-міністр Індії Моді домовилися про обмін візитами, - Офіс президента

Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Зеленський і Прем'єр-міністр Індії Моді домовилися про обмін візитами, - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Також сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.

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