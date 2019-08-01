У Міноборони хочуть у 2020 році вдвічі збільшити витрати на грошове забезпечення і зарплату, міністерство проситиме у два рази більше коштів

Про це на брифінгу повідомив начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Порівняно з минулим роком сума видатків Міноборони збільшена на 7,8% і становить 102,1 млрд грн. На наступний рік ми запросили вдвічі більшу суму - 218,7 млрд грн", - сказав Салахов.

Водночас він наголосив, що це лише пропозиція Міноборони, оскільки остаточну цифру в бюджетному запиті Міноборони буде сформовано на відповідному засіданні Ради національної безпеки і оборони. "Відповідно до Бюджетного кодексу, має відбутися засідання РНБО, де буде розглядатися військова складова проєкту бюджету", - сказав Салахов.

Також він розповів, що з прогнозованої суми у 218 млрд грн 55% становлять видатки на утримання персоналу, 23% - озброєння та військову техніку, 5% - інфраструктуру, 17% - експлуатаційні витрати.

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Говорячи про розмір грошового забезпечення військових Збройних сил України, Салахов зауважив, що на наступний рік закладено певне підвищення грошового забезпечення.

Зокрема, в Міноборони пропонують в наступному році забезпечити 103,2 млрд грн витрат саме на грошове забезпечення військових та заробітну плату цивільних працівників міністерства. Цього року сума на ці потреби склала 55,5 млрд грн, тобто пропонується фактично вдвічі збільшити фінансування "зарплатної" статті бюджету Міноборони.

Салахов підкреслив, що це лише пропозиція Міноборони, а яким саме буде збільшення грошового забезпечення, наразі ще невідомо.

Окрім того, він розповів, що цього року спецфонд Міністерства оборони становить 1,34 млрд грн і станом на 30 липня він виконаний більш ніж наполовину - доходи спецфонду становлять 786,2 млн грн або 58%.



