Чиновника Держпродспоживслужби затримано під час одержання 26 тис. хабаря за реєстрацію саморобної сільськогосподарської техніки на Хмельниччині, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 000 гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.

Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після одержання посередником усієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури".

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