Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
01.08.19 19:11

Чиновника Держпродспоживслужби затримано під час одержання 26 тис. хабаря за реєстрацію саморобної сільськогосподарської техніки на Хмельниччині, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Чиновника Держпродспоживслужби затримано під час одержання 26 тис. хабаря за реєстрацію саморобної сільськогосподарської техніки на Хмельниччині, - СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 000 гривень. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.

Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після одержання посередником усієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновницю Держгеокадастру затримано в Краматорську на хабарі 1,2 тис. дол. за оформлення землі, - прокуратура. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100