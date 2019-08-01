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01.08.19 17:55

ДБР допитало Кличка як свідка у справі про оренду земельної ділянки, - спікер Держбюро Іванова

Державне бюро розслідувань у середу, 31 липня, допитало мера Києва Віталія Кличка.

ДБР допитало Кличка як свідка у справі про оренду земельної ділянки, - спікер Держбюро Іванова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі "Укрінформу" представник відомства Анжеліка Іванова.

"Допит Віталія Кличка відбувся в ДБР учора, 31 липня", - сказала вона.

Жодної підозри у справі поки не оголошено.

Також представник відомства додала, що мера столиці було допитано як свідка у кримінальній справі щодо можливих незаконних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового будинку в Києві. У ДБР не повідомили деталей кримінального провадження, зокрема, про договір оренди, який досліджують.

Нагадаємо, раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

Кличко заявив, що не збирається йти на допит у Державне бюро розслідувань, оскільки подані в ДБР представниками влади часів президентства Віктора Януковича звернення є надуманими.

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Пізніше Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ні мер Києва Віталій Кличко, ні його представники не прийшли на допит.

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