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01.08.19 19:01

Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Центральний міст у Дніпрі відкриють 14 вересня.

Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Про те, які технології ремонту використовують будівельники, мер розповів у першому випуску youtube-проєкту "Запитай Філатова".

"Щоб забурити бетонні шви, треба робити штроби. Щоб робити це в мостовому бетоні, необхідно використовувати алмазні бури, кожен з яких коштує близько 3,5 тис. грн. Ми не обварюємо балки, адже використовуємо нові технології", - сказав мер Дніпра. Глава міста також показав фотографії, де видно, який вигляд мали балки Центрального моста до та після ремонту.

Подивитися повний випуск програми "Запитай Філатова" можна тут.

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