ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі відомства.

"За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстровано кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб Національного банку України, що могло спричинити тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави", - зазначили в ДБР.

Провадження відкрито за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Інших деталей в Держбюро не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

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