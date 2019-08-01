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01.08.19 18:22

ДБР почало кримінальне провадження в справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку

31 липня Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями посадовими особами Національного банку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі відомства.

"За результатами розгляду листа Офісу президента України було зареєстровано кримінальне провадження щодо можливих зловживань службовим становищем посадових осіб Національного банку України, що могло спричинити тяжкі наслідки і підірвати обороноздатність держави", - зазначили в ДБР.

Провадження відкрито за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Інших деталей в Держбюро не повідомили, пославшись на таємницю слідства.

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