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01.08.19 18:58

ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

1 серпня Центральна виборча комісія визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати.

ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Під час денного засідання ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями в мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77 одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80 округ).

Пізніше комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори у своїх округах виграли:

Ігор Гузь, самовисуванець - округ 19
В'ячеслав Медяник, "Слуга народу" - округ 27
Юрій Корявченков, "Слуга народу" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народу" - округ 35
Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя" - округ 49
Володимир Арешонков, самовисуванець - округ 64
Сергій Кузьміних, "Слуга народу" - округ 67
Едуард Прощук, "Слуга народу" - округ 85
Олександр Горобець "Слуга народу" - округ 95
Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" - округ 106
Сергій Вельможний, самовисуванець - округ 112
Марія Мезенцева, "Слуга народу" - округ 168
Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" - округ 176
Георгій Мазураша, "Слуга народу" - 203
Валерій Божик, "Слуга народу" - округ 204
Сергій Швець, "Слуга народу" - округ 214
Людмила Буймістер, "Слуга народу" - округ 223

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На сьогодні ЦВК визначила вже 153 переможців на одномандатних округах. У засіданні комісії оголошено перерву до 2 серпня.

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