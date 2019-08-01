ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Під час денного засідання ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями в мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77 одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80 округ).

Пізніше комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори у своїх округах виграли:

Ігор Гузь, самовисуванець - округ 19

В'ячеслав Медяник, "Слуга народу" - округ 27

Юрій Корявченков, "Слуга народу" - округ 33

Денис Герман, "Слуга народу" - округ 35

Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя" - округ 49

Володимир Арешонков, самовисуванець - округ 64

Сергій Кузьміних, "Слуга народу" - округ 67

Едуард Прощук, "Слуга народу" - округ 85

Олександр Горобець "Слуга народу" - округ 95

Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" - округ 106

Сергій Вельможний, самовисуванець - округ 112

Марія Мезенцева, "Слуга народу" - округ 168

Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" - округ 176

Георгій Мазураша, "Слуга народу" - 203

Валерій Божик, "Слуга народу" - округ 204

Сергій Швець, "Слуга народу" - округ 214

Людмила Буймістер, "Слуга народу" - округ 223

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На сьогодні ЦВК визначила вже 153 переможців на одномандатних округах. У засіданні комісії оголошено перерву до 2 серпня.