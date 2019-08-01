ЦВК визнала обраними ще 19 мажоритарників, загалом визначено переможців у 153 округах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Під час денного засідання ЦВК на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями в мажоритарних округах кандидата від "Слуги народу" Сергія Штепу (77 одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80 округ).
Пізніше комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори у своїх округах виграли:
Ігор Гузь, самовисуванець - округ 19
В'ячеслав Медяник, "Слуга народу" - округ 27
Юрій Корявченков, "Слуга народу" - округ 33
Денис Герман, "Слуга народу" - округ 35
Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя" - округ 49
Володимир Арешонков, самовисуванець - округ 64
Сергій Кузьміних, "Слуга народу" - округ 67
Едуард Прощук, "Слуга народу" - округ 85
Олександр Горобець "Слуга народу" - округ 95
Олексій Кузнєцов, "Слуга народу" - округ 106
Сергій Вельможний, самовисуванець - округ 112
Марія Мезенцева, "Слуга народу" - округ 168
Дмитро Шенцев, "Опозиційний блок" - округ 176
Георгій Мазураша, "Слуга народу" - 203
Валерій Божик, "Слуга народу" - округ 204
Сергій Швець, "Слуга народу" - округ 214
Людмила Буймістер, "Слуга народу" - округ 223
На сьогодні ЦВК визначила вже 153 переможців на одномандатних округах. У засіданні комісії оголошено перерву до 2 серпня.