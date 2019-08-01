Від початку доби 1 українського воїна поранено, найманці РФ 4 рази порушили "хлібне перемир'я", застосувавши гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя з напрямку Українського - із застосуванням крупнокаліберного кулемета;

біля Красногорівки з напрямку Трудівського - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

неподалік Попасної з напрямку Молодіжного - із застосуванням автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

околиці Кримського з напрямку Пришиба - із застосуванням крупнокаліберного кулемета.

Унаслідок ворожих обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ поранено.

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31 липня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Піски, Водяне, Лебединське, Широкине, Богданівка, Павлопіль, Гнутове, Новогнатівка та Золоте-4.

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31 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 6 крадіжок, 1 шахрайство та 10 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 17 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 16 000 осіб та 2000 транспортних засобів. 17 900 осіб та 2100 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення в зворотному напрямку. 26 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.