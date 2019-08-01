На 6 розташованих у Бродах дільницях перерахують голоси, - рішення апеляційного суду

Згідно з даними окружних виборчих комісій, на цьому окрузі переміг кандидат у народні депутати, чинний парламентарій від "Європейської Солідарності" Михайло Бондар. Кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький поступився йому на 140 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Кавецький вимагав, щоб голоси перерахували на 40 дільницях, але Львівський окружний адміністративний суд ухвалив провести перерахунок тільки на 6. Апеляційний адмінсуд залишив це рішення без змін.

За словами голови ОВК №119, жодних фальсифікацій у день голосування і під час підрахунку голосів не було.

"Уже завтра ОВК може зібрати комісії та перерахувати голоси на 6 дільницях. Чекаємо на копію рішення апеляційного суду", - сказав голова ОВК №119 Віктор Лаврін.

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Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах становить 49,2%.

З огляду на результати виборів в одномандатних округах, "Слуга народу" отримує 254 місця в новому парламенті, "Опозиційна платформа" - 43, "Батьківщина" - 26, "ЄС" - 25, "Голос" - 20, решта партій - 10. Ще 46 депутатських мандатів отримали самовисуванці.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.

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