На День Незалежності в Києві відбудуться два марші - офіційний та народний

Ветеранські організації домовилися з Офісом президента Володимира Зеленського про організацію і проведення 24 серпня свого маршу до Дня Незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Питання вдалося вирішити на зустрічі із заступником глави ОП Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст і організатор параду до Дня Незалежності Марш Захисників Андрій Медведько.

На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.



"Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному", – сказав активіст.

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Отже, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші:

Офіційний – Марш (Хода) Гідності. Його проводить керівництво держави.

Народний – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.

За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів.

Медведько зазначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.



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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".