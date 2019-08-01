ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо прокурора з Мелітополя, якого підозрюють у шахрайстві, - Варченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила 1 серпня перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко.

Вона зазначила: "Маємо черговий успішний кейс.

Передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області. Інкримінуємо йому шахрайство в особливо великих розмірах.

Отже, що вдалося встановити слідчим Центрального апарату ДБР у ході досудового розслідування.

Скориставшись своїм службовим становищем, прокурор отримав доступ до електронної пошти місцевої прокуратури, а отже - і до службових документів. Переглянувши пошту, він натрапив на листа від обласної прокуратури, у якому йшлося про те, що Мелітопольській місцевій прокуратурі належить скасувати реєстрацію декларацій про готовність об’єкта нерухомості до здачі в експлуатацію, визнати недійсними договори купівлі-продажу й звільнити земельні ділянки від будівель, які належали одному зі знайомих прокурора. Сам прокурор, до слова, у цей час був на лікарняному.

Підозрюваний повідомив своєму знайомому про плани прокуратури щодо його майна й пообіцяв вирішити проблему за гроші. Ціна питання - 212 тисяч гривень, плюс - 2000 доларів (за актуальним на той момент курсом НБУ це приблизно 52,2 тисячі гривень).

Прокурор достеменно знав, що зробити це - не у його повноваженнях, і впливати на рішення інших працівників прокуратури він не може. А отже, просто увів в оману знайомого й "заробив" на цьому.

Тепер прокурору загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сподіваємося на справедливе покарання".

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