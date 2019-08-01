Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності

Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення Президента", - заявив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь у параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн. Як визначатиметься сума премії у 2019 році та хто її отримає наразі в Міноборони ще вирішують

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".