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01.08.19 21:08

ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі. ФОТО

Опубліковано фотографії ОБСЄ незаконних поставок на окуповані території Донбасу через неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення у твіттері постпредставництва України при ОБСЄ у Відні.

"Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України та з них – до РФ. СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч із неконтрольованою ділянкою кордону", - йдеться в повідомленні.

ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі 01

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Опубліковані фотографії містять зафіксовані ОБСЄ інциденти біля н.п. Степове і Висілки біля кордону з РФ.


ОБСЄ показала знімки вантажного поїзда та автоколони біля неконтрольованої ділянки кордону з РФ на окупованому Донбасі 02

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