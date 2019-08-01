Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва

74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Мати Онищенка заявила в суді, що їй не соромно перед дітьми і внуками. "Що стосується газу - я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не сунула туди ніс", - сказала вона.

Інесу Кадирову затримали в "Борисполі" 25 липня після прильоту з Іспанії. Онищенко стверджував, що його мати погано почувається і "хоче померти на батьківщині".

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.