Відставку Богдана не підтверджують ні керівництво "Слуги народу", ні близькі до Зеленського співробітники, - Бутусов

Про це Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Інформація про написання заяви Андрієм Богданом про звільнення "в разі виникнення бажання" поки схожа на анекдот.

Коли йдуть, то "бажання" виникло й оформлено. І так не пишуть. Чутки про те, що Богдан йде, поширюються регулярно. Кажуть, що ймовірним є його переміщення на іншу посаду, з контролю силових структур, фіскальних органів. Що це може бути зроблено як символічний жест напередодні візиту президента в США.

Але в будь-якому разі, нині Богдан зберігає близькість до президента і величезний вплив, нічого схожого на розрив та охолодження відносин непомітно.

Сьогодні, за даними джерел Цензор.НЕТ, цілий день у звичайному режимі Богдан провів в ОП разом із Зеленським.

Керівництво партії "Слуга народу", близькі співробітники Зеленського, інформацію про відставку Богдана взагалі не підтверджують, це свідчить про те, що викид інформації про заяву - спонтанний, жодних системних змін у команді Зеленського не відбулося.

На цьому тижні планується низка публічних заходів Зеленського, думаю, тільки президент зараз пояснить цю кумедно написану заяву про відставку, яка незрозуміло з якою метою надійшла в ЗМІ".

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію про відставку глави президентського офісу Андрія Богдана.